Dr Abdourahmane Diouf : «Nous ne pouvons guère comprendre qu'en 2022, de tels actes ignobles et dégradants soient posés par le gouvernement !»

Dr Abdourahmane Diouf

Président du parti Awalé-Jàmbaar Yi est en colère. La cause ? Le mauvais fonctionnement des élections locales de ce dimanche 23 janvier. «Depuis ce matin, nous constatons avec amertume le déroulement scandaleux des élections territoriales dans plusieurs localités du pays. Au rang des problèmes qui s'égrènent, nous notons : manque de matériel de vote, absence ou inexistence de présidents de bureau de vote, retard de l'ouverture de bureaux de vote, transferts d'électeurs, confiscation de cartes d'électeur, doublons de cartes d'électeur, absences de noms sur les listes, intimidations et achats de consciences, utilisation illicite de données personnelles, etc.», a-t-il égrené.





Docteur Diouf de soutenir qu’une certaine administration, de connivence avec la majorité présidentielle, est comptable de tels manquements préjudiciables à l'éthique politique et à la démocratie. «Nous ne pouvons guère comprendre qu'en 2022, au Sénégal, de tels actes ignobles et dégradants soient posés par le gouvernement ! Il va de soi que la sincérité du vote en pâtit. Le président de la République sera tenu pour seul responsable de tout ce qui arrivera !», dit-il.





Avant de lancer : «Le ministère de l'Intérieur ne doit pas violer les règles du jeu démocratique et tordre le choix d'honnêtes concitoyens. Nous dénonçons avec fermeté et sans réserve cette forfaiture et alertons sur tous les risques de débordement qui résulteraient de l'amateurisme du ministre de l'Intérieur.»





Sur ce, le président d'Awalé a indiqué : «Que nos fonctionnaires se rappellent leur mission sacerdotale qui les place au-dessus de toute chapelle politique, au nom du principe d'égalité devant le service public. Nous appelons également les médias à assurer un rôle de veille et de contrôle citoyens pour pallier les carences administratives, surtout au moment de la proclamation des résultats.»