[Parole aux militants] : Dr Abel Ngor Marone donne 8 raisons de voter pour la coalition Bokk Guiss Guiss/Liggeey

Dr Abel Ngor Marone donne 8 raisons de voter pour la coalition Bokk Guiss Guiss/Liggeey

Tout le monde l’a constaté, certains pour le déplorer. La campagne pour les élections législatives est marquée par des déclarations éloignées des préoccupations des Sénégalais. Le programme de ceux qui prétendent siéger à l’Assemblée nationale reste largement méconnu. C’est pour cette raison et aussi au regard de l’image que la dernière législature a renvoyée, que Seneweb a décidé de donner la parole aux militants de chaque coalition engagée. Pour ce quatrième numéro de la série, le docteur Abel Ngor Marone Bokk Guiss Guiss/Ligeey dresse un tableau de 08 cases pour convaincre ses concitoyens à voter pour sa coalition. Une coalition formée par les libéraux Alioune Sow et Pape Diop, ancien maire de Dakar.









1.Protection de nos cultures nationales





“Vivant dans un monde en constante mutation où nous assistons à ce qui ressemble à un processus d’uniformisation culturelle mondiale mettant fin aux spécificités culturelles nationales dont les nôtres, il s’avère urgent de légiférer des lois qui protègent et perpétuent nos valeurs culturelles.”









2. Rétablir le dialogue entre le parlementaire et le peuple





“L’organisation des écoutes parlementaires publiques permanentes. Ayant constaté de plus en plus une démotivation et un désintéressement des populations à l’égard des élections législatives comparées à celles communales et présidentielles, il en résulte une rupture entre le député et le peuple qui l’a élu. C’est dans cette perspective que je compte renouer le dialogue et rétablir la confiance entre le député et le peuple en initiant des écoutes parlementaires publiques avec les associations, les groupements de femmes, les conseils et les chefs de quartiers, les commerçants etc., pour recueillir leurs préoccupations afin d’en faire un plaidoyer à l’assemblée nationale auprès des autorités de tutelle”.









3. Redorer le blason du système éducatif





“Au-delà des subventions accordées aux conseils de quartiers inclues dudit « contrat de législature », je proposerai des lois qui obligent les communes en collaboration avec les inspections académiques d’organiser des concours annuels où des bourses seront octroyées aux plus méritants. Une manière également de redorer le blason du système éducatif du pays.”









4. Santé : prise en charge systématique des urgences





“Sur le plan de la santé, au-delà d’une proposition de lois portant création de « chaplaincy » dans les hôpitaux et autres structures sanitaires pour une meilleure prise en charge psychologique et spirituelle des malades parfois désespérés et désorientés par leurs maladies, je proposerai une loi qui obligera les médecins d’admettre directement les cas sérieux sans conditions, après quoi ils pourront procéder à la routine.”









5. Insécurité : recenser les étrangers vivant au Sénégal





“Vu le climat d’insécurité qui prévaut dans la société et le regain de violence qui y sévit, je proposerai une loi qui obligera à tous les maires en collaboration avec les autorités locales compétentes d’identifier et de répertorier tous les étrangers qui vivent dans leurs communes respectives.”









6. Renforcer la sécurité des Sénégalais de l’extérieur





“Afin de garantir la sécurité des Sénégalais et de leurs biens vivant à l’étranger, j’initierai une série de conventions en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et qui seront signées avec les autres pays. Cette approche diplomatique s’avère être un impératif car depuis un certain temps, il est noté un regain de perte de vie considérable de nos concitoyens vivants à l’étranger.”









7.Contrôle de l’action des maires





“Pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations locales par les maires, je proposerai des lois qui non seulement obligeront ces derniers de présenter des bilans le onzième mois de chaque année jusqu’à la fin de leurs mandats mais aussi permettront aux citoyens de pétitionner un maire qui ne remplisse pas ses obligations envers ses administrés.”









8.Limiter les licences de pêche vendues aux étrangers