Dr Babacar Diop à Bassirou Diomaye Faye : «Lors de la Présidentielle, le Sénégal s’est sauvé en sauvant la démocratie »

Allié de la coalition victorieuse Diomaye Président, Dr Babacar Diop a exhorté le nouveau régime en place d’offrir à la jeunesse sénégalaise les meilleures opportunités d’apprentissage et de développement.















Avec l’élection du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le docteur Babacar Diop, maire de la Ville de Thiès, estime que « ceux qui rêvaient de faire courber nos têtes sous la domination ont été surpris par la capacité de résistance du peuple sénégalais. »













Il a tenu ces propos, ce mercredi 17 avril 2024, alors qu’il présidait la cérémonie de signature de Conventions entre la mairie de Ville et les écoles de formation, allouant 1089 bourses scolaires municipales aux élèves et étudiants Thiessois.













A cette occasion, il a réitéré ses vives et cordiales félicitations au Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. « Je voudrais, en tant que maire de la ville de Thiès, adresser mes vives félicitations au président de la République nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son Premier Ministre Ousmane Sonko et à tous les membres du gouvernement. Nous venons de sortir d’une séquence politique qui a révélé devant la face du monde la grandeur de notre peuple et la solidité de nos institutions républicaines. La démocratie est victorieuse ; elle est définitivement victorieuse », a-t-il martelé.













Pour lui, le Sénégal s’est sauvé en sauvant la démocratie entendu que les hommes qui avaient rêvé de faire courber nos têtes sous la domination ont été surpris par la capacité de résistance du peuple sénégalais. « Le suffrage universel les a frappés, et nous transmettons à nos enfants la démocratie qui nous a été donnée par nos pères. La démocratie est devenue une tradition ancrée dans nos mœurs. Notre peuple et notre jeunesse devront toujours se souvenir de l’enseignement d’un vieux professeur de philosophie Djibril Samb : « Un grand peuple est un peuple indocile, de même qu’une belle jeunesse est une jeunesse indocile », a-t-il confié.