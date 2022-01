Dr Babacar Diop après sa victoire: "Thiès vient de remonter dans le train de l'histoire en retrouvant sa fierté et sa dignité "

Officiellement élu maire de la Ville de Thiès sous la bannière Yewwi Askan Wi, Dr Babacar Diop a adressé un message de remerciement.

Le nouvel édile estime qu'avec son élection, Thiès vient de remonter dans le train de l'histoire en retrouvant sa fierté et sa dignité. Il promet de faire de Thiès une ville durable et prospère [Voir le communiqué].

Discours de remerciement de Dr Babacar DIOP après son élection

à la mairie de ville de Thiès

Mes chers concitoyens,

Je viens vous annoncer que je suis officiellement élu maire de la ville de Thiès. Je remercie la population de Thiès qui a voté massivement pour la coalition Yewwi Askan Wi.

Je félicite surtout les jeunes qui sont les artisans de cette belle victoire du changement et du progrès, de l'espoir et de la dignité.

J'exprime ma gratitude à tous mes colistiers et aux militants de la coalition Yewwi Askan Wi qui forment aujourd'hui une belle famille politique, unie par le projet patriotique de refondation nationale que nous partageons.

Thiès vient de remonter dans le train de l'histoire en retrouvant sa fierté et sa dignité. En vérité, Thiès ne peut être Thiès sans la grandeur et sans la dignité. Parce que notre histoire est héroïque et glorieuse. Thiès est une ville d'hommes et de femmes qui ont défendu la liberté et la dignité humaines.

Les élections sont maintenant derrière nous. Je suis conscient de l'immense attente des Thiessoises et des Thiessois qui nous ont accordé leur confiance en nous choisissant pour diriger la ville. Je me mettrai au travail sans tarder pour honorer ce mandat de confiance. Je serai à votre disposition.

Je reste plus que jamais déterminé à faire de Thiès une ville durable et prospère : une ville universitaire, une ville industrielle, une ville ferroviaire, une ville culturelle, une ville cosmopolite, une ville sportive. Je veux une Mairie proche et au service de sa population, une Mairie qui sera utile pour tous les Thiessois. C'est pourquoi, j’ai l’ambition d’amorcer une révolution citoyenne dans la gestion locale, fondée sur la transparence et la justice afin de faire de notre ville un modèle de gouvernance qui inspirera les villes sénégalaises et africaines.

Thiès ba jeex !

Dr. Babacar Diop, maire élu de la ville de Thiès

Thiès, le 28 janvier 2022