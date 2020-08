Dr Babacar Diop (Fds) : "Macky connaîtra inexorablement le même sort qu’IBK, s'il..."

Le secrétaire général national du parti les Forces démocratiques du Sénégal (Fds), Dr Babacar Diop, met en garde le président Macky Sall. S'exprimant à l'occasion de l’ouverture officielle, ce samedi 22 août, de leur nouveau siège baptisé «Kër Guelwaar», il déclare que le chef de l'Etat sénégalais va subir le même sort qu'Ibrahim Boubacar Keita, s'il tente un troisième mandat.





Pour Babacar Diop, une disposition clé d’une constitution démocratique est la mise en place de verrous empêchant la manipulation de la Constitution masquée sous le voile de la réforme.





"Partout, en Afrique, où ces verrous se sont avérés défectueux et où les dirigeants ont tenté de manipuler les constitutions pour prolonger les mandats présidentiels, ils ont rencontré une résistance populaire remarquable", a-t-il d'emblée déclaré, réaffirmant avec force que la limitation des mandats est un acquis démocratique qui doit être protégé.





"Au Sénégal, nous le disons clairement, Fds constituera le premier bouclier de la lutte contre toute nouvelle agression de la Constitution. Si Macky Sall tente le troisième mandat, il connaîtra inexorablement le même sort qu’Ibrahim Boubacar Keita", a notamment ajouté le philosophe.





Cueilli chez lui à la suite d’une journée mouvementée entre Kati et Bamako, IBK avait été conduit manu militari au camp militaire de Kati, mardi dernier, en compagnie de son Premier ministre et de certains de ses proches. C’est de cette base militaire qu’il avait même prononcé sa démission, diffusée sur la télévision publique malienne.





De plus, le Dr Diop est d’avis que "les évènements qui se déroulent au Mali doivent constituer un avertissement pour les chefs d’Etat qui bâillonnent leur peuple tout en se croyant intouchables. Le processus de démocratisation actuel de l’Afrique est irréversible. Nous devons tous être conscients que les peuples se réveillent et reprennent l’initiative de l’histoire".





"Pour cette raison, poursuit-il, j’invite solennellement Alassane Ouattara et Alpha Condé à respecter la Constitution de leur pays. Nous sommes solidaires aux peuples guinéen et ivoirien dans cette lutte pour la sauvegarde de la démocratie et de leur dignité".





Pour ce qui est, par ailleurs, de l’organisation des prochaines élections locales et législatives au Sénégal, Fds exige le respect strict du calendrier républicain. "Nous rejetons toute idée de confinement de la démocratie", a-t-il lancé devant la presse.