Dr Babacar Diop : «La condamnation de Sonko est la manifestation la plus achevée de la corruption de la justice »

«Comme on pouvait s'y attendre, un procès politique accouche d'un verdict inique», a remarqué le Maire de Thiès Dr Babacar Diop. Selon lui, «condamner Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse est la manifestation la plus achevée de la corruption de la justice dans notre pays». Aux yeux du leader du FSD/Les Guelwaars, «ce verdict est à la fois un acquittement pour Ousmane Sonko de l'accusation contre le viol et une condamnation morale de la justice contre elle-même».





«La machine judiciaire infernale entre les mains du tyran a déroulé ses procédures, ses preuves, son jugement et son exécution sans le moindre souci de vérité et de justice», a-t-il poursuivi.





Le Maire de Thiès qui pense qu'« Il faudra du temps pour laver cette souillure morale », invite les Patriotes de Pastef à comprendre que «le verdict des tribunaux corrompus est différent du verdict supérieur de l'histoire».