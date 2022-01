Dr Babacar Diop: «Si Macky Sall tente de changer les résultats des élections à Thiès, nous mettrons fin à son régime»

Dr Babacar Diop , candidat à Thiès

Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la ville de Thiès, Dr Babacar Diop est convaincu de la victoire de sa coalition dans la capitale du rail. Face à la presse ce mercredi, il a brandi les résultats, qu’il dit tenir des procès-verbaux, et a menacé le régime en place contre toute tentative de confiscation.





‘’ Ce serait suicidaire de la part de Macky Sall de tenter de changer les résultats des élections à Thiès. Et s’il me tente, nous mettrons fin à son régime. Nous sommes déterminés à défendre cette victoire, nous irons jusqu’au bout’’, avertit Dr Babacar Diop, candidat de la coalition YAW à la ville de Thiès, lit-on dans le ''Quotidien''.





Toutefois, il menace de descendre dans la rue au cas où des irrégularités seraient décelées dans le tribunal des opérations au niveau de la commission de recensement des votes qui siège au tribunal de grande instance de Thiès.





‘’Il y a des manœuvres pour changer les résultats de Thiès et confisquer notre victoire. Ça ne se passera pas. Nous allons défendre notre victoire. Nous allons défendre Thiès et la dignité des Thiessois. Aujourd’hui nous avons choisi la paix au niveau de la coalition YAW parce que nous voulons préserver la paix. M. Macky Sall doit nous y aider en respectant les résultats sortis des urnes’’, a soutenu le candidat de YAW à la ville de Thiès.