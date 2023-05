DR BABACAR DIOP, MAIRE DE THIES : « C’est un honneur pour moi d’occuper le même bureau que le 1er maire élu en 1956, L. S. Senghor, et de rêver au même destin, de vouloir devenir président de la République »

En tournée en France, pour la promotion de son livre : « La vocation de servir », paru aux éditions Hermann, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, membre de l’opposition sénégalaise a réitéré « avoir pris ses distances avec la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) », mais « veut croire en ses chances de bouter Macky Sall hors de la présidence si celui-ci venait à briguer un troisième mandat ». Le Professeur de philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), par ailleurs Président du parti « Forces démocratiques du Sénégal (FDS-Les Guelwaars) », un est homme ambitieux, qui, à l’image du Président-poète Léopold Sédar Senghor qui a eu à présider aussi aux destinées de la ville de Thiès, souhaiterait bien se voir un jour à la tête du Sénégal.





Babacar Diop justifie « les raisons qui m’ont poussé à prendre mes distances vis-à-vis de cette structure politique » par le fait que « Yewwi Askan Wi était un grand projet de libération qui cristallisait les espoirs, j’en suis d’ailleurs l’un des membres fondateurs, mais depuis quelques mois, cette coalition a abandonné ses principes pour s’engager dans de petits calculs et devenir aujourd’hui un cimetière de promesses trahies ». De façon plus explicite, l’édile de la cité du rail explique : « Lors des investitures des législatives de juillet 2022, certains leaders ont pensé que me laisser m’imposer dans une ville aussi stratégique que Thiès – dont je suis déjà le maire – serait dangereux. Si j’avais été élu député, cela aurait donné une très forte visibilité à mon parti et aurait menacé leur propre leadership. Ils ont donc mis en place une véritable entreprise de liquidation des FDS-Les Guelwaars ».