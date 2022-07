Dr Babacar Diop, Maire de Thiès : «Ce qui s’est réellement passé avec la garde rapprochée de Sonko»

Dr Babacar Diop , maire de Thiés attaqué par la garde rapprochée de Sonko

Le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, n’a pas pris de gants pour accuser le leader du Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, et sa garde rapprochée. En caravane, hier samedi 16 juillet, dans les département de Tivaouane et de Thiès, la tournée de la coalition Yewwi Askan Wi a enregistré de violents affrontements en son sein. Résultat : le véhicule du maire de Thiès a été saccagé et des blessés sont notés.





Selon iRadio, les relations deviennent froides, entre Ousmane Sonko et Docteur Babacar Diop. La source a rappelé que tout est parti de la décision du maire de Thiès de vouloir rejoindre le peloton de la coalition Yaw. Cela lui a été refusé par la garde rapprochée de Sonko.





«Quand la caravane de Yewwi Askan Wi est arrivée dans la ville de Thiès, mes proches ont dit que je devais être à la tête du peloton de la caravane en tant que maire de la ville de Thiès et membre de la coalition. Mais la sécurité du leader du Pastef a dit niet. Moi-même, j’ai pris le soin d’appeler le chef de protocole d’Ousmane Sonko pour lui dire d’éviter ce quiproquo», explique Babacar Diop.





Avant de renseigner : «Sur ces entrefaites, une personne de la garde rapprochée d’Ousmane Sonko s’est attaquée à un des mes proches. Là, ils ont introduit du gaz dans mon véhicule en le callaissant.»