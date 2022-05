[Vidéo] Dr Babacar Diop, maire de Thiès : « Le contrat avec orange doit être renégocié et sera renégocié »

Dr Babacar Diop, Maire de Thiés

Le maire de Thiès bande les muscles. Successeur de Talla Sylla à la tête de la collectivité, Dr Babacar Diop a dévoilé les chiffres du scandale foncier avec la location d’espaces à des privés qui ne s’acquitteraient pas convenablement de leurs charges. Il indexe de grands groupes comme Orange et promet que leur contrat sera renégocié au profit des populations.





« 1000 mètres carrés ont été loués à la Sonatel (Orange) qui paie 6000 frs le mètre carré par an, soit 500 frs le mètre carré par mois. Même les vendeuses de poissons payent plus que cela », s'insurge Babacar Diop, chiffres à l'appui, à l'occasion de ses 100 jours à la tête de la Ville de Thiès. « Ils (Sonatel) paient 6 millions de francs par an à la Ville de Thiès alors qu’ils sont assis sur 1000 mètre carrés. C’est ce que je qualifie d'aumône. Si on avait appliqué le décret du président de la République N°2010/400 du 23 mars 2010, là où Orange paie 6000 frs le mètre carré, il aurait dû au minimum payer 40.000 frs le mètre carré, ils auraient dû injecter dans la ville au moins 40 millions par an" dénonce le maire eu égard aux chiffres d’affaires faramineux que réalisent ces entreprises à coups de milliards annuels.