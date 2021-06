Dr Babacar Diop : "Je veux faire de Fds la première force politique à Thiès "

À la question de savoir si Dr Babacar Diop ambitionne de devenir maire de la ville de Thiès, le leader des Fds/les Guelowars voit plus loin pour la capitale du rail. Selon lui, ses ambitions ne sauraient être réduites à un poste d'élu local.







« C’est plus ambitieux que cela, je suis à Thiès pour un processus d’implantation de Fds les Guelowars dans la ville de Thiès, dans le département et dans la région de Thiès. Je veux faire de Fds la première force politique dans cette région, le plus grand parti politique, je suis venu voir ma famille thiessoise pour leur présenter mon projet pour le Sénégal et je compte sur Thiès. Les jeunes et les femmes, ces jeunes aspirent aux changements et ces femmes souffrent énormément, je compte sur eux également, Thiès m’a tout donné », déclare l'universitaire et opposant, lors d'une rencontre dans la cité du Rail.





Dans une dynamique d'organiser les forces politiques et sociales, Babacar Diop et ses militants disent être en discussions avec plusieurs formations politiques. " Nous sommes en discussion avec plusieurs formations politiques et les membres de la société civile. Ce qui est sûr, nous serons dans une coalition, nous avons engagé des réflexions, des échanges auprès des jeunes, des femmes. Je donnerai les résultats de ces concertations. Je suis prêt à m'accompagner avec tous ceux qui sont dans l’opposition qui combattent le régime du président Macky Sall et qui veulent construire une alternative démocratique ", explique-t-il.





Dr Babacar Diop s'exprimait dans son école d'enfance à Thiès. Il nourrit le projet de voir son établissement de devenir un institut.





"Revenir à Bilal mon école, c’est une fierté, c’est revenir dans les bras de ma propre mère. En vérité, je suis un fils de cette institution, c’est l’occasion pour moi de remercier le personnel. Je suis revenu à Bilal pour exprimer mon projet de voir cet établissement devenir un institut", dira-t-il au sujet de cet établissement d'enseignement franco-arabe implanté au centre-ville de Thiès depuis plusieurs décennies.