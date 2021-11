DR BOUNA KANE Directeur Général Simplon Afrique, Consultant international et PDG des ABS (Africa Business school ), Candidat à la mairie de POUT

Né à pout, Bouna fait ses études à Thiès puis à Dakar où il obtient sa maîtrise en littérature anglaise. Il intègre la Sorbonne où il s'inscrit en DEA en littérature comparée à la sorbonne et parallèlement il obtient son DEA et littérature et civilisation Africaine à l'université de Dakar.

Dans la foulée de ce double cursus, il entame un doctorat en littérature et anthropologie qu'il soutient 3 ans après Mention très honorable avec félicitations du jury.





En 2009 il obtient son master en gestion de projets de développement Panthéon sorbonne.



A l'université de Savoie à Chambéry, il obtient un master en analyse de crises et action humanitaire.

Au plan professionnel Bouna Kane a opté pour la solidarité internationale.





Après ses études, il fait carrière dans les ONG. D'abord il intègre l'ONG The Hunger Project UK à Londres où il occupe pendant 4 ans le poste de chef de projets de développement qu'il met en oeuvre majoritairement en Asie et en Afrique.





De retour A Paris, un intègre d'abord l'ONG Entrepreneurs du Monde où il occupe la fonction de directeur des programmes. Après 4 ans d'expérience sur des projets de développement, il atterrit à Paris à l'institut du Mécénat de solidarité (IMS) un réseau de 300 grandes entreprises engagées dans la solidarité.





Ce réseau a été fondée entre autres par Danone, Total, Eiffage, Vinci, EDF, Auchan, Atos, Microsoft, Apple etc.. Bouna Kane y a occupé pendant 5 ans le poste de directeur du développement en charge du déploiement des stratégies RSE en France et à l'international en partenariat avec des ONG comme Plan international, Save the Children, Action contre la Faim, Aide et action, Oxfam, Enda tiers monde etc.





Rentré au Sénégal en 2017 Bouna à occupé les fonctions de directeur des programmes de l'institut Panos Afrique de l'ouest avant de prendre la tête de l'ONG française Simplon sur le continent africain.



Bouna est par ailleurs à la tête d'un cabinet de consultance qui accompagne des start up européennes souhaitant s'établir en Afrique. Il accompagne des associations et ONG à l'acquisition de subventions auprès de l'union européenne, des agences d'aide au développement ainsi que des fondations et fonds de dotation.

Il est le fondateur de African Business School (ABS).