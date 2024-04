Dr Cheikh Oumar Diallo : "J'ai observé Diomaye et Sonko. Dans quelques mois, plusieurs ministres jetteront l'éponge"





Fondateur et président de l’École d’art oratoire et de leadership (EAO-Afrique), le Dr Cheikh Omar Diallo prédit que plusieurs ministres vont jeter l'éponge, d'ici quelques mois.





Selon lui, peu sont capables de se conformer au management de la qualité extrême de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko.





"Pour avoir rigoureusement observé le Pastef et suivi quatre ans durant le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko dans nos salles EAO Events (ex-Fun City) dans leur management de la qualité extrême, je sais que, dans quelques mois, des ministres jetteront l'éponge", affirme le docteur en science politique et expert en communication et leadership.





Il y a un peu plus de deux semaines, le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont nommé 25 ministres et cinq secrétaires d'État pour mener à bon port la vision du gouvernement.