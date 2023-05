Dr Cheikh Tidiane Dièye : "Ousmane Sonko ne pliera pas. Son mental est d’acier"





A la suite de la condamnation du leader de Pastef à une peine de 6 mois avec sursis, hier, lors de son procès en appel pour diffamation l’opposant au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, le docteur Cheikh Tidiane Dièye s’est également joint aux mouvements de soutien à l'opposant au président Macky Sall.





Malgré son amertume et sa désolation, le leader politique rassure les sympathisants du maire de Ziguinchor. "Des millions de nos compatriotes ont le cœur lourd. Certains de colère. D’autres d’amertume et de compassion pour Ousmane Sonko. Je voudrais rassurer les Sénégalais d’ici et de la diaspora. L’homme que j’ai vu ne pliera pas et ne rompra pas. Son mental est d’acier. J’ai vécu l’annonce du verdict avec lui. Il est intact. Il savait Macky Sall capable d’une telle forfaiture. C’est donc sans surprise qu’il a accueilli la sentence", informe-t-il.





Selon le membre de la coalition Yewwi Askan Wi, "le combat pour la libération du Sénégal ne fait que commencer et demain sera un autre jour".





Dans ce sillage, il invite les Sénégalais à ne céder ni au découragement ni à la résignation, car, explique-t-il,





"Macky Sall ne s’est pas attaqué à Ousmane Sonko. Il s’est attaqué au peuple sénégalais. Ici à Ziguinchor, la chaleur accablante qui règne en maître ne fait que raviver l’envie de résistance des hommes et des femmes décidés à faire face à cette injustice. Sonko ne sera pas seul. Il ne sera pas politiquement anéanti comme ils essayent de le faire. Un peuple uni ne peut être vaincu. Nous ferons face ensemble et sauverons notre pays. Soyons tous prêts ! Vive le Sénégal", a-t-il conclu sa note.