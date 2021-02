Dr Cheikh Tidiane Seck court toujours derrière le récépissé de son parti

Selon L’AS, le leader du Bloc National des Démocrates/Xel Koom (BND/Xel Koom), Dr Cheikh Tidiane Seck, court, depuis plus de huit (8) mois, derrière un récépissé. Dans une correspondance adressée à ses militants, il regrette, un an jour pour jour après le dépôt de la demande de reconnaissance du BND/Xel Koom, attendre encore l’acte de reconnaissance du parti politique d’obédience centriste et appartenant à l’opposition.D’après le contestataire, toutes les démarches exigées par l’autorité sont faites, mais le ministre de l’Intérieur tarde à signer le document. Selon l’ancien coordonnateur des cadres libéraux, les autorités justifient cette lenteur par la Covid-19 et le remaniement ministériel. Dr Cheikh Tidiane Seck rappelle à nos gouvernants que sans le respect du principe de l’égalité de tous devant le droit et une administration diligente, il ne peut y avoir ni Etat de droit ni paix.