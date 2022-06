Dr Cissé Kane, député : “Les Sénégalais ont peur…”

Dr Cisse Kane, sur la mort des manifestants

Député suppléant de la diaspora, Dr Cissé Kane a réagi à la manifestation interdite du 17 juin, qui a occasionné trois décès à travers le pays. L’invité de l’émission Jury du dimanche, qui s’est incliné devant la mémoire des disparus, regrette : « il n’y a jamais une mort qui se justifie surtout à travers des échauffourées politiques ».





De l’avis du député suppléant de la diaspora, « on doit organiser tout ce qui se fait dans ce pays. Quand il y a des foules qui se déplacent, il y a toujours des débordements. Quand on est dans le mouvement d’exprimer une colère, on doit penser aussi aux conséquences qu’on ne peut pas maîtriser et qui font peur à la population”.





Docteur Cissé Kane dénonce l’attitude des politiciens qui suscite le ras-le-bol des populations : « J’entends des gens dire que je ne vais pas marcher sur des cadavres. Mais il y a des cadavres. Il y a des morts à cause de comportements liés à la politique. Les Sénégalais en ont marre de la politique et ils ont peur. Il faut rappeler que l’Etat a un devoir régalien d’éviter à ce que ça ne déborde ».