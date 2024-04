[1 jour, un ministre] Dr Fatou Diouf : Une fervente défenseuse de la pêche réglementée

Une femme à la tête du ministère des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires. Une première au Sénégal. Fatou Diouf est la première femme à diriger ce département stratégique depuis l’accession du pays à la souveraineté internationale.







Jadis dénommé ministère de la Pêche et des Affaires maritimes dans le premier gouvernement de l’ancien Président Macky Sall (mis en place le 5 avril 2012), ce département a changé d’appellation depuis le 6 juillet 2014 (3e gouvernement de Macky Sall dirigé par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne) pour devenir ministère de la Pêche et de l'Économie maritime puis ministère des Pêches (gouvernement Dionne III : du 7 avril 2019 au 14 mai 2019) et enfin, ministère des Pêches et de l’Economie maritime (septième gouvernement de Macky Sall : du 1er novembre 2020 au 17 septembre 2022).





Juriste spécialiste des questions maritimes et de pêche





Nommée le 5 avril 2024 comme ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires dans le premier gouvernement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Dr Fatou Diouf est une universitaire en terrain connu. Juriste spécialiste des questions maritimes et de pêche, elle a acquis une solide expérience professionnelle dans les administrations de la marine marchande et de la pêche au Sénégal, en qualité d’administrateur des affaires maritimes.



Enseignante-chercheuse en droit de la mer à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) depuis 2004 et spécialiste des activités maritimes avec une thèse de doctorat sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le successeur du ministre Pape Sagna Mbaye est aussi Chevalier de l’ordre national du lion.





De 2005 à 2012, elle a officié en tant que conseillère technique chargé des affaires juridiques au ministère de l’Économie maritime puis au ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature. Dr Diouf a auparavant servi à la direction de la marine marchande (actuelle Agence nationale des affaires maritimes) et à la direction de la protection et de la surveillance des pêches de 1998 à 2004. Elle est également auteur de plusieurs activités liées aux affaires maritimes, notamment dans le domaine de la recherche et de l’enseignement à l’Ucad et dans d’autres instituts de formation, à travers Dakar. Autant de qualités justifiant sans doute, son choix à la tête de ce nouveau département ministériel consacré aux Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires.





Lutte contre la pêche illicite, une de ses priorités





La toute nouvelle ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires a dévoilé sa feuille de route en marge de la passation de service entre elle et le ministre sortant. Et la lutte contre la pêche illicite est au cœur de ses priorités. A ce titre, elle aura à prendre à bras-le-corps une réforme complète de la politique de la pêche annoncée par le Président Bassirou Diomaye Faye, avec, notamment la renégociation des accords de pêche avec l’Union européenne (UE).

Pour atteindre cet objectif, Dr Fatou Diouf compte impliquer tous les acteurs pour « une meilleure gestion durable » des ressources halieutiques du pays.