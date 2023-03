[Avis d’expert] Dr Jean Charles Biagui : « Malgré sa condamnation, Ousmane Sonko sort renforcé de ce procès»





A l’issue du l’opposant à Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko a été condamné pour une peine de deux mois avec sursis pour diffamation. Il est également contraint de payer 200 millions à Mame Mbaye Niang en guise de dommages et intérêts. Cependant malgré la sanction, le leader de Pastef sort renforcé de ce procès. C'est la thèse de Jean Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques.





«Ousmane Sonko sort encore plus fort de ce procès malgré la condamnation. Ses partisans ont montré qu'ils peuvent mettre une grande pression sur les institutions. Aujourd'hui, Dakar donne l'impression d'une ville morte et fortifiée», analyse–t-il.









Selon l’analyste politique, les propos du maire de Ziguinchor sur l'affaire Prodac sont largement partagés dans l'opinion. «Sa condamnation dans le cadre d'un procès expéditif et problématique, à plus d'un titre, renforce sa notoriété et sa popularité, indique-t-il. Tout a été fait pour le condamner, mais en même temps, tout a été fait pour ne pas toucher à ses droits civils et politiques. C'était justement l'enjeu de ce procès. Le Pastef et son leader sortent victorieux de cette épreuve de force», soutient-il.





Par ailleurs, Jean Charles Biagui estime que le pouvoir semble faire machine arrière dans sa volonté d'écarter le principal opposant : «L'étau se resserre de plus en plus sur le président de la République et son camp. Ils ont peur d'assumer le risque politique d'éliminer Ousmane Sonko de la course à l'élection présidentielle en politisant la Justice. Ils se rendent bien compte que leur marge de manœuvre est réduite face à des populations décidées à ne pas se laisser faire».





D’après l’enseigne chercheur en science politique, le contexte dans lequel s'est tenu le procès, n'honore pas la justice sénégalaise. Car selon lui "cela décrédibilise de plus en plus le pouvoir judiciaire aux yeux d'une bonne partie de l'opinion nationale et internationale.