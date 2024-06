Dr Nafissatou Diouf : «Je vais écrire au Président Diomaye...»

Reprise par Bés Bi, Dr Nafissatou Diouf, ancienne Directrice Générale de la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS), dénonce un acharnement. Sa convocation à la Section de recherches (SR) dans le cadre d’une enquête sur des véhicules de la présidence de la République est la goutte qui fait déborder le vase.



« Je sens qu’il a quelques non dits de la part de certaines personnes. Je pense que c’est une erreur et qu’on passera à autre chose. Ils refusent de me payer mes indemnités. Pis, ils me demandent un véhicule que je n’ai jamais reçu », fulmine la journaliste.



Elle annonce que « c’est pour toutes ces raisons » qu’elle « va écrire au Président Bassirou Diomaye Faye ».