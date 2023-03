Droits des femmes : Ce que préconise le ministre du Travail

À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme prévue demain mercredi 8 mars 2023, le ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, en partenariat avec l'ONG allemande GIZ, a organisé un panel ce jour à la fondation Friedrich Ebert pour célébrer cette journée par anticipation. Avec comme thème "Les mutations du digital en cours dans le monde du travail : Opportunités et menaces pour les travailleurs et travailleuses".







À cette occasion, une réflexion sur les opportunités et les menaces sur les mutations digitales sur les travailleurs et travailleuses avec une attention particulière sur l'inclusion des travailleuses, était au menu des discussions de 70 participants, dont des acteurs du monde du travail et des partenaires sociaux, techniques et financiers.





Ce panel entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie genre quinquennal du ministère du Travail qui ambitionne d'asseoir au sein du département une culture soucieuse d'intégrer l'équité et l'égalité de genre autant dans ses mécanismes et procédures organisationnels que dans ses programmes et projets spécifiques.





Dans son allocution, le ministre du Travail, Samba Sy, a mis l'accent, entre autres, sur les importantes réalisations du gouvernement, à travers la stratégie numérique SN2025, sur la qualité des infrastructures numériques et le fort taux d'accès à l'Internet.





À préciser que le but de cet atelier est de permettre aux acteurs du monde du travail, en particulier les travailleuses, de mieux saisir les opportunités offertes par le digital, mais aussi d'être plus attentifs aux menaces qui lui sont inhérentes, nécessitant une prise de mesures afin que les écosystèmes d'innovation ne renforcent pas les inégalités et discriminations entre les hommes et les femmes.





Adama Sy(stagiaire)