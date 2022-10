Droits des populations civiles : la patronne d'Amnesty dénonce une culture du déni de la junte malienne

Agnès Callamard dénonce une culture du déni de la junte malienne

La secrétaire générale de Amnesty International, Agnès Callamard, a fait le bilan ce vendredi 28 octobre de sa visite en Afrique de l'Ouest notamment au Mali. Avec les autorités, ils ont parlé de la situation du pays. Amnesty n'a pas manqué de saluer quelques points positifs tels que la tenue de dialogues francs et ouverts avec les autorités.





''Il y a vraiment un intérêt clair à dialoguer avec Amnesty International'', a magnifié la secrétaire . L'organisation de défense des droits de l'homme a aussi félicité les avancées en ce qui concerne le cadre juridique."Je veux signaler l'avant-projet portant sur le code pénal, l' avant-projet sur la réforme des procédures pénales qui inclut des dispositions pour la protection des témoins et des victimes, un avant-projet qui porte sur la réforme du code de justice militaire" a énuméré Agnès Callamard. Elle fait savoir que ce sont là des réformes qu' Amnesty avait demandé depuis environ un an avec d'autres acteurs et qui ont été mises en œuvre .







Des points négatifs ont été relevés d'après la secrétaire générale. Elle a déclaré qu’il n’y avait « pas de justice » au Mali et que la junte au pouvoir dans ce pays en proie à la violence et au jihadisme était dans le « déni » quant aux atteintes aux droits des populations civiles.