Du nouveau dans l’affaire Outhmane Diagne, coordonnateur de la Mafia Kacci Kacci

Affaire Outhmane Diagne

Seneweb en sait un peu plus sur la supposée "arrestation" du coordonnateur de la Mafia Kacci Kacci, Outhmane Diagne. D’après notre source, "Outhmane Diagne est en sécurité et n'a pas encore fait l'objet d'une quelconque arrestation (…). Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on lui a adressé une convocation de "supposés agents" d'une prétendue "Section de recherches"', fait savoir un des membres de la Mafia Kacci Kacci.





La source explique, par ailleurs, que "cette prétendue convocation n'a même pas d'objet".