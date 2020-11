Eau et assainissement : Le budget de Serigne Mbaye Thiam est arrêté à plus de 124 milliards de F CFA

Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement

L’examen du projet de budget 2021 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, dirigé par Serigne Mbaye Thiam, a démarré à l’Assemblée nationale. Selon le document reçu, il est arrêté à 124 630 679 731 F CFA en crédits de paiement et à 545 248 721 422 F CFA en autorisations d’engagement.





Ce budget est réparti entre 4 programmes. Il s’agit du pilotage, de la coordination et de la gestion administrative et intégrée des ressources en eau ainsi que de l’accès à l’eau potable. De plus, il va s’intéresser à l’assainissement et à la gestion des eaux pluviales.





Selon le président de la Commission du développement rural et de la transition écologique, Pape Sagna Mbaye, le rapport de présentation de ce budget indique que la mission du département est de «promouvoir, d’un manière durable et équitable, la gestion intégrée des ressources en eau ainsi que de l’accès universel à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement adéquats».