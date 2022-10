Eau : Le Conseil des ministres africains endosse les conclusions du Forum de Dakar

Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’assainissement, chef de la délégation sénégalaise a demandé à ses pairs de porter les conclusions du Forum mondial de l’eau

Lors de la 13e session du Comité exécutif du Conseil des ministres africains en charge de l’Eau (Amcow) qui s’est tenue le 13 octobre 2022 à Windhoek, en Namibie, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’assainissement, chef de la délégation sénégalaise a demandé à ses pairs de porter les conclusions du Forum mondial de l’eau organisé du 21 au 26 mars derniers à Dakar. Dans un communiqué, il a plaidé pour le «portage, par Amcow et par ses collègues ministres africains de l’Eau, de la Déclaration issue de ce Forum, dite le ‘’Blue deal pour la sécurité de l’eau et l'assainissement'', et ses plans d’action».





En réponse à ce plaidoyer, Amcow a, dans les décisions adoptées par cette session du Comité exécutif, endossé la Déclaration de Dakar qui appelle la communauté internationale à la réalisation des 5 objectifs fondamentaux. Il s’agit de garantir le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous, de garantir la disponibilité de la ressource et la résilience, d’assurer les financements adéquats, d’assurer une gouvernance inclusive de l’eau et de renforcer la coopération.