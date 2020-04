Ebola vs Covid-19 : La comparaison de Docteur Bousso

Dans un entretien accordé au quotidien national Le Soleil, Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS), fait la différence entre Ebola et Covid-19. D'emblée, Dr Bousso démontre que le Coronavirus est bien moins mortel que la maladie à virus Ebola.







Et d'argumenter : «Les modes de contamination ne sont pas les mêmes. En Afrique, il y a des zones touchées, mais le mode de contamination n’était pas facile avec Ebola et on n’avait pas autant de cas. Coronavirus, c’est moins mortel, mais le fait que tout le monde soit touché fait que c’est compliqué. La pression est plus forte avec le Covid qu’avec Ebola».