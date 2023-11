Échanges d’invectives avec des députés : Pape Sagna Mbaye se donne en spectacle

Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime s’est donné en spectacle devant la représentation nationale. Papa Sagna Mbaye, en réponse au député Guy Marius Sagna, a traité ce dernier de « lâche ». Allant plus loin, le ministre dira : « Il y a qui ignore encore que le mot lâcheté est l’un des rares mots pour ne pas dire le seul mot français qui ne trouve pas sa racine dans le latin. La racine profonde du mot vient de l’allemand. ».





Le ministre ne s’est pas arrêté-là. Il se demande quel sera le visage du Sénégal de demain, si « des parlementaires insultent de manière éhontée et prennent la tangente ». « À quoi savoir qu’on n'est pas arrivé quand on ne s’arrête jamais », dit-il en outre.





Plus en verve, Pape Sagna Mbaye, parlant aux députés : « Un de vos collègues, je ne vais pas dire son nom pour ne pas lui donner ce succès, il n’arrivera à jamais, car il ne connait pas l’importance. Nous parlons de la concordance des temps pendant qu’ils sont dans la discordance des temps. ».





Et d'ajouter : « Il est temps de faire un bilan. Nous ne pourrons pas, pendant six ans, revenir avec les mêmes questionnements et les mêmes réponses. L’information ne se ramasse pas de manière ordurière. Si la question est ordurière, le langage ne peut qu’être ordurier. On ne doit pas venir avec l'injure à la bouche et se comporter comme on veut. Nous devons changer de paradigme en faisant une immersion extrêmement profonde pour servir la bonne information. »





Pour le ministre, « la vie politique se résume en cinq temps : le temps historique qui est à définition des stratégies. On ne peut pas être politique et fuir les joutes électorales. C’est ça le temps politique ».





Il sera coupé court par le député Ibrahima Diop qui lui lance à la figure : « Nous n’avons rien à apprendre de vous. » Réponse du berger à la bergère : « Ne soyez pas pressé, je viendrai à vous. Nous allons vers le temps médiatique, parce que ce sont les caméras qui vous agitent. En commission, vous n’avez rien dit. »





À partir de ce moment, pratiquement tous les députés de l’opposition se sont mêlés aux échanges houleux. Tous ont demandé au ministre de ne plus les insulter, parce qu’ils ne l’accepteront pas. Coupant pratiquement la parole à Pape Sagna Mbaye, Mame Diarra Fam lui a jeté à la figure : « Vous êtes un remplaçant. Vous avez été battu à Pikine, ignorant sans classe. »





Il réussira cependant à glisser : « Vous êtes dans le temps des réseaux sociaux où chacun commente le commentaire de chacun. »