Ecole Franco-Arabe du Point E : Yewwi gagne au centre de vote de Me Abdoulaye Wade

C’est sans surprise que la coalition Yewwi Askan Wi a gagné au Centre Franco-Arabe du Point E, lieu de vote de l’ancien Président Me Abdoulaye Wade.



Dans les bureaux 1, 2 ,5, 3 ,6 ,7,8 , du centre Franco Arabe de Point E, la coalition Yewwi Askan wi a raflé la mise, suivie de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). La coalition Wallu de l’ancien Chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade arrive en troisième position.



Pour rappel, Me Abdoulaye Wade est arrivé à Dakar, ce vendredi 29 juillet 2022, afin de s’acquitter de son devoir civique.