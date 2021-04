Économie maritime : Alioune Ndoye plaide pour la formation des gestionnaires des quais de pêche

Dans le cadre des séries de visites sur les sites dépendant de son ministère, Alioune Ndoye était à Joal-Fadiouth. Au terme de la visite dans tous les sites halieutiques de Joal-Fadiouth, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a insisté sur la nécessité de former les gestionnaires des infrastructures de pêches.





"Pour une meilleure gestion et pour mieux intégrer la notion d'entretien et d'amortissement des ouvrages que l'Etat investit et met à la disposition des acteurs de la pêche, il faut penser à former les gestionnaires. L'État investit des milliards dans des infrastructures qu'on donne en concession aux mairies qui les rétrocèdent aux GIE interprofessionnels. Il faut que ces derniers nous aident en ce qui concerne l'entretien des ouvrages", insiste le ministre.

Alioune Ndoye pense que la gestion des sites de pêche peut toujours être améliorée. En outre, il estime que dans tous les sites de transformation, les besoins sont les mêmes. Pour lui, les femmes ont besoin qu'on les appuie.





"Les femmes demandent à être assistées pour disposer de clé de séchage plus modernes pour avoir plus d'hygiène dans ce qu'elles font. Souvent il y a un déficit d'eau alors qu'elles en ont besoin pour travailler. Elles ont besoin des caisses isothermes pour garder leurs produits et aussi de moyens d'éclairage sur les sites de transformation. C'est les mêmes problématiques qui reviennent et nous allons les adresser convenablement pour voir ce que mon département pourra apporter à ces braves dames. Sur ce site, il y a 400 femmes qui bougent et cela est très important pour l'économie. Ne serait-ce que notre équilibre alimentaire, vous imaginez sans ces braves dames ce que serait notre alimentation. Il faut qu'on les aide à mieux organiser leur secteur", insiste Alioune Ndoye.

