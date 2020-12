Economie numérique et télécommunications : Un budget de 143 milliards ‘’pour’’ Yankhoba Diatara

Le projet de budget 2021 du ministère de l’Economie numérique et des télécommunications a été arrêté, hier, à 145 001 493 246 de F Cfa en autorisation d’engagement (AE) et 23 514 354 526 de F Cfa en crédit de paiement.Le projet du budget 2021 du département dirigé par Yankhoba Diatara est réparti pour les programmes du secteur postal, de l’économie numérique et du programme pilotage, coordination et gestion administrative.Le ministre de l’Economie numérique et des télécommunications était, ce mardi, à l’Assemblée nationale pour défendre le vote de son projet de budget.