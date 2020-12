Education nationale : Le budget en 2021 est de 541 milliards

Budget de l'Education Nationale

Le ministère de l'Education nationale consomme une bonne partie des ressources du pays. Le département dirigé par Mamadou Talla s'est vu attribué 541.211.701.304 en 2021, soit le neuvième (1/9) du budget total qui est de 4500 milliards environ.





On note ainsi une hausse de 213,207 milliards de FCFA en valeur absolue et 65% en valeur relative par rapport au budget de l’année 2020.





Le ministre Mamadou Talla, à l’hémicycle ce matin, a défendu ce budget qui va tourner autour de six (06) programmes.

Il s’agit du programme pour le préscolaire, de l’enseignement élémentaire, de l’enseignement moyen général, de l’enseignement secondaire général.