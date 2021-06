El Hadj Kassé sur les émeutes de mars : « Il y avait des bandes armées avec des motivations criminelles »

El Hadji Hamidou Kasse sur les emeutes de Mars

El Hadj Hamidou Kassé, dans une interview accordée à nos confrères de Sud Quotidien, est formel à propos de la loi sur le terrorisme. Selon le ministre-conseiller en Arts et culture, cette loi « est un dispositif prévisionnel de répression de faits liés aux activités extrémistes, destruction de biens publics et privés ». Ainsi, poursuit-il, « cela n’a rien à voir avec le droit à l’expression et à la manifestation ».