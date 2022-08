El Hadj Oumar Diop (Ucad) : «L’élite politique sénégalaise me fait peur»

L’escalade verbale ne désenfle toujours pas, malgré la tenue récente d’élections législatives sans contestations majeures. Une confrontation politique permanente entre pouvoir et opposition qui inquiète certains observateurs comme l’enseignent-chercheur à la faculté des Sciences juridiques et politiques de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, El Hadj Oumar Diop.



"Personnellement, l’élite politique sénégalaise me fait peur", a déclaré l’essayiste, auteur de plusieurs livres en sciences politiques, invité de l’émission "Objection" de ce dimanche sur Sud Fm. "Une majorité qui utilise deux notions : la ruse et la répression. Tentative de négociation d’un côté. De l’autre, répression des manifestations publiques, embastillement de l’opposition. On sent que la majorité considère l’opposition non pas comme un adversaire politique, mais comme un ennemi qu’il faut écraser, réduire au silence", constate-t-il pour le déplorer.



"Ce n’est pas cela la démocratie, martèle El Hadj Oumar Diop, parce que la majorité n’a pas les mêmes moyens que l’opposition. Elle a la force publique et la responsabilité de gouverner".



Du côté adverse, également, on ne tempère point. Pire, souligne-t-il, "ce qui est dangereux, c’est que l’opposition est allée jusqu’à retrouver la majorité sur ce même terrain. C’est ce qui explique les confrontations dans l’espace public". Or, poursuit l’enseignent-chercheur, "ce qui faisait la qualité de la démocratie sénégalaise, c’était d’abord la qualité de l’opposition qui se battait pour le respect des règles démocratique".



"Aujourd’hui, la majorité tire de son côté, l’opposition tire de l’autre. Analysant les trajectoires des uns et des autres, on se demande si réellement c’est une élite politique capable de prendre les rênes du pays dans un contexte particulier. Un contexte régional, sous-régional et international assez difficile, compte non tenu des difficultés en interne du pays. La classe politique sénégalaise doit se ressaisir", conclut El Hadj Oumar Diop.