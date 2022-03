Élection du bureau municipal de Guédiawaye : Benno rafle 11 des 14 adjoints et impose une cohabitation

Le nouveau maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara tient enfin « son » bureau municipal. Après une première séance avortée le 17 février dernier, l’élection du bureau municipal s’est finalement tenue dans le calme, ce mercredi 2 mars 2022. Ainsi les 14 adjoints au maire ont été élus et installés à l’issue d’un long processus de vote qui a duré plus de 17 heures ( de 10 heures à 3 heures du matin).



Les résultats issus des urnes donnent Benno Bokk Yakaar largement en tête. En effet, Aliou Sall et ses « partenaires politiques » (une frange de l’opposition, Ndlr) ont raflé 11 des 14 postes d’adjoints qui étaient en jeu contre 3 pour la coalition du maire (Ahmed Aïdara) Yewwi Askan Wi.



Bby a opéré une vraie razzia. Cheikh Sarr (Bby) a été confirmé 1er adjoint, Aïda Sow Diawara s’est emparé du poste de 2e adjoint, Ndiogou Malick Dieng (Wallu investi par Benno) 3e adjoint, Fama Diakhaté (Bby) 4e adjointe, Sada Sall (Bby) 5e adjoint, Awa Sow (Bby) 6e adjointe, Racine Ba (Gueum sa bop investi par Bby) 7e adjoint, Mame Ibra Ba (Bby) 9e adjoint, Fatoumata Sy (Bby) 10e adjointe, Moulaye Camara (And Nawlé, investi par Bby) 11e adjoint et Ass Saliou Fall (Bby) 13e adjoint.



Avec sa majorité, Benno envisage d’imposer « cohabitation municipale », renseigne le maire sortant, Aliou Sall. L’ex-édile de Guédiawaye de préciser qu’il s’agira à travers ce scénario inédit, d’accompagner le nouveau maire mais également de contrôler l’action municipale telle que prévue par la loi.



Yewwi sauvée par ses femmes



Yewwi Askan wi a littéralement dégringolé, a frôlé le crash lors de cette élection. Ce sont les femmes qui ont sauvé la face en s’emparant du poste de 8e adjointe après 3 tour de vote marqué par une égalité parfaite entre Fatoumata Sy (Bb) et Aminata Souaré (Yaw). Ainsi, Yaw doit son salut au droit aînesse. D’après les texte après 3 tours de votes, c’est le droit d’aînesses qui s’impose pour départager les candidats. Aminata Souaré étant plus âgée que Fatoumata Sy, a été installée au poste de 8e adjointe.



Yaw se consolera également avec les postes de 12e et 14e adjointes respectivement gagnés par Fatou Kiné Mbaye et Awa Diaw.



Douchés par ces résultats totalement en leur défaveur, le camp de Ahmed Aïdara accuse l’opposition d’avoir « trahi Guédiawaye ».