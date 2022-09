Élection HCTT : 30% de taux de participation à Thiès

Les deux bureaux de vote du département de Thiès, abritant l’élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) affichaient plus de 30% de taux de participation vers midi, a appris l’APS, auprès de leurs responsables respectifs.



Le scrutin a démarré depuis 8 heures.



Au total, 979 électeurs sont appelés à élire les trois conseillers devant représenter le département de Thiès au HCCT.



Les bureaux 1 et 2 installés au Conseil départemental de Thiès, étaient respectivement à 155 votants à 11 H44, et 156 à 11 H45, soit un total de 311 votants.



La députée de Touba Toul, tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar (pouvoir), l’unique liste en course pour cette élection, espère qu’un taux de participation élevé enjeu majeur du scrutin, sera atteint.



’’Il faut un taux de participation élevé, pour montrer l’importance de ce scrutin ’’, a-t-elle dit aux journalistes à sa sortie du bureau de vote.