Élection locale à Diarrère : Le silence de Thérèse FAYE DIOUF qui trouble l’alliance "circonstancielle" Moïse Sarr et Paul Faye

Le samedi 16 octobre passé, alors que Thérèse Faye Diouf était, pour le compte du Sénégal, à l'exposition universelle Dubaï 2020, Moïse Sarr s'est investi comme candidat de Bby à la mairie de Diarrère.



Mais selon les indiscrétions, Moïse Sarr a procédé à l'importation de personnes depuis la commune de Niakhar frontalière à la commune de Diarrère pour remplir ses bâches. Le fameux candidat à la succession de Thérèse Faye, serait donc trahi par des groupes de femmes qui ont attendu les véhicules devant les ramener chez elles jusqu'à 22 heures passées.



En outre, ayant procédé à se qu'on pourrait aisément qualifier de provocation à l'endroit de Thérèse Faye Diouf qui jusque là n'a pipé mot, semble ne pas trop récolter les fruits escomptés. En réalité, le silence de Thérèse Faye semble faire peur et trouble à l'évidence l’alliance qualifiée de "circonstancielle" entre Moïse Sarr et le dernier des Moïcans Paul Faye.



"Il est vite dit que Benno a investi Moïse Sarr, mais réalité c'est quoi le Benno sans le PS et sans la voix très résonnante de Thérèse Faye, la patronne de l'Apr dans toute la zone", s'est interrogé Nd. Diouf, ce militant républicain, distingué allié de Thérèse Faye, qui ne manquera point de tirer à boulets rouges sur Moïse Sarr "incapable de gérer honorablement ce que le Président Macky Sall l'a confié" selon lui.



"Nous invitons enfin Moïse Sarr à la raison, à rejoindre la dynamique gagnante de Thérèse Faye. Il doit sortir de sa fourberie politique et descendre de cette barque de fortune dans laquelle le mène Paul Faye, avant qu'il ne soit trop tard pour lui", a ajouté A B Ndour, dans la même lancée.