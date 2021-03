Élection président de la CAF : Le "Protocole de Rabat" bombarde Augustin Senghor 1er vice-président

Le poste de 1er vice-président serait promis à Me Augustin Senghor et celui de 2e vice-président au Mauritanien Ahmed Yahya. Quant à Patrice Motpese, il a été désigné par consensus président de la CAF.C'est ce que propose le «Protocole de Rabat» lors des négociations entre les différents candidats qui se sont retrouvés dans la capitale marocaine.D’après Record qui ébruite la nouvelle, l’Ivoirien Jacques Anouma, qui a été écarté, maintient sa candidature et ne compte pas se retirer de la course.