Élections apaisées : L'invite de Unacois Yessal aux acteurs politiques

Le bureau national de l'Unacois Yessal invite les acteurs politiques de quelque bord qu'ils soient, à faire preuve de transparence, de calme et de paix.





En effet, l'Unacois Yessal assure dans un communiqué, que "lors des casses, émeutes ou troubles, les premières victimes restent les opérateurs économiques dont les boutiques et magasins et autres biens deviennent les cibles qui subiront la furie des manifestants irresponsables".





Le document signé par le président de la structure indique que quels que soient les enjeux de l'heure il y aura forcément une vie après les joutes électorales du 23 janvier 2022.





A cet effet, l'Unacois Yessal conclut : "Le Sénégal demeure notre bien commun qui appartient plus au peuple silencieux et sans partie, qu'à la minorité militante dans les différentes formations politiques du pays. Que les élections se passent dans la sérénité et que les meilleurs gagnent pour un avenir meilleur de nos territoires".