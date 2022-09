Élections HCCT à Linguère : BBY a élu ses deux conseillers avec un taux de 97 ,18%

Les résultats des élections des hauts conseillers des collectivités territoriales sont connus à Linguère. Sur les 904 inscrits, 569 conseillers ont pu accomplir leur devoir d’élu local. La coalition Benno Bokk Yakaar a obtenu 553 voix soit 97,18%; le nombre de bulletins blancs est chiffré à 15 et deux bulletins nuls ont été relevés. Les deux candidats à savoir la mairesse de Sagatta Djoloff Coumba Diaw et le maire de Kamb Birame Ba ont été réélus Haut conseillers des collectivités territoriales. Le maire de Linguère Ali Ngouille Ndiaye salue la qualité de l’organisation du scrutin et la mobilisation des électeurs du département de Linguère.