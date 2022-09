Élections HCCT : « Le titre foncier de Macky Sall est bien géré à Matam » (Farba Ngom)

L'élection pour le Haut Conseil des Collectivités Territoriales dans le département de Matam a été remportée par la coalition Benno Bokk Yaakar.





Sur les 604 élus locaux du département, 543 conseillers municipaux et départementaux ont voté pour la coalition de la mouvance présidentielle contre 61 qui ont porté leur choix à l’Entité Indépendante Bamtaare Sénégal.





Le député maire des Agnam, Farba Ngom qui s’est réjoui des résultats obtenus au niveau de la coordination qu’il dirige s’est en outre félicité de l’organisation et du bon déroulement des opérations de vote.





« Nous avons vu que le message est bien passé, car les conseillers municipaux et départementaux ont bien compris les enjeux du Haut Conseil des Collectivités Territoriales en votant massivement. Partant du fait, nous félicitons aussi tous les responsables politiques qui se sont battus corps et âme pour donner la victoire à la coalition », déclare t-il. Avant d’ajouter : « Nous disons seulement à l’opposition que ce titre foncier du président de la république est bien géré et que la politique cristallise la compétition pour construire la cité et qu'à cet égard, le fait de boycotter des élections affaiblit la démocratie».