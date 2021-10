Élections : Le poids électoral du PDS est constant (Analyste)

Le bassin électoral du Parti démocratique sénégalais (Pds) est constant. Il n’a pas varié depuis 50 ans. Depuis 1974 que le Pds a été mis sur pied, sa première en 1978 et la dernière en 2019, le parti a toujours eu un score constant de 20%. L’avis est de Pathé Mbodj, journaliste, analyste politique sur les ondes de Walfadjri.



A l’en croire, c’est avec cette note que le PDS a gagné le pouvoir et c’est aussi avec elle, que le Sopi a perdu le pouvoir. Ceci est un élément incontournable. Macky Sall a été élu pendant son premier mandat avec un chiffre avoisinant les 25% par un électeur sur cinq. D’ailleurs, note l’analyste politique qui cite Abdoul Mbaye, « s’il n’y avait pas le Pds aux derniers locaux ou législatifs, le score de l’opposition aurait été encore beaucoup plus faible. »



« Le Pds a un poids qu’il marchande, dans le cadre de Wallu, reste à savoir pour qui il marche. Pour lui-même ou en lui-même ou pour ses alliées ? La réalité se dessinera dans deux ou trois mois » dit-il.