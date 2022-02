Elections législatives 2022 : Boubacar Sèye annonce sa candidature

A l’heure où de nombreuses formations politiques font le bilan des Locales qui se sont tenues le 23 janvier 2022, d'autres se projettent déjà sur le prochain rendez-vous électoral de cette année. C'est le cas de Boubacar Sèye, Président de l'Ong Horizon sans Frontières (Hsf) qui a annoncé, ce mercredi, sa candidature aux élections législatives du 31 juillet 2022.





«Après avoir passé plusieurs années dans la sensibilisation et l’éveil des consciences sur des questions transversales et géopolitiques, je voudrais annoncer ma candidature aux élections législatives, pour entamer la deuxième phase de mon combat citoyen qui est de servir les peuples du Sénégal et de sa diaspora», explique-t-il dans une note parvenue à Seneweb.





Activiste dévoué à la cause des Sénégalais de l’extérieur, Boubacar Sèye n’a de cesse dénoncé le sort de ses concitoyens, mais aussi celui des migrants à travers le globe. Ce, dans le but d’alerter l’opinion nationale et internationale. En témoigne le bilan annuel recensant les Sénégalais «morts ou assassinés dans des circonstances troubles dans la diaspora».





«Il est temps maintenant, compte tenu de la spécificité, du contexte politique du pays et les nouvelles exigences d’instituer ma démarche. La meilleure façon de l’instituer, c’est de demander la voix des Sénégalais aux prochaines élections législatives. La meilleure manière de formaliser ma démarche et ma contribution républicaine, c’est d’être à l’Assemblée, qui est la deuxième institution de la république», poursuit le président de Hsf.





Il estime qu’occuper un siège à l’Assemblée nationale lui «permettra de faire des propositions de loi sur des questions très importantes sur la vie de la nation, de poser des interrogations et de mener des enquêtes parlementaires».





«Pour l’intérêt de la nation, j’aurai l’occasion de poser des questions géopolitiques liées à la migration, à l’insécurité du continent, aux droits humains et à l’extrême pauvreté, pour que des solutions puissent être apportées par les personnes qui ont la charge des programmes du gouvernement».





Le ton est donné. La seule interrogation qui se pose est de savoir sous quelle bannière cavalera Boubacar Sèye.