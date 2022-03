Élections législatives 2022: la coalition Gueum Sa Bopp exige la suppression du parrainage

En conférence de presse,ce lundi 14 mars,à son siège qui se trouve sur la VDN, la coalition Gueum sa bopp à niet au parrainage.



Kalidou Niass, mandataire national de la coalition, invite toute l'opposition à s'ériger en bloc pour lutter contre ce parrainage qu'il considère comme une forme d'oppression. Le mandataire d'ajouter que ce rejet du parrainage est légitimé par l'arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO, auquel le Sénégal doit se conformer en tant pays membre.

Bougane Gueye et Cie ont décidé de saisir, dès demain, la CEDEAO et les institutions internationales pour dénoncer l'entêtement et la dictature dont fait preuve le gouvernement.

Toutefois, selon Kalidou Niass,il n'est pas encore trop tard pour parvenir à un consensus politique autour de cette question et pour ce faire, les portes de la coalition Gueum Sa Bopp sont grandement ouvertes.