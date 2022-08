Élections législatives, accords de paix en Casamance : l'Imam Cheikh Alioune Sow se prononce

La maturité des Sénégalais et des Ziguinchorois est saluée par l'Imam Cheikh Alioune Sow de la grande mosquée de Boucotte. Le guide religieux qui avait appelé les leaders politiques et les populations à œuvrer pour des élections apaisées, se réjouit du bon déroulement de celles-ci, sans violence notamment depuis la campagne jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. L'Imam de la grande mosquée de Boucotte a également salué la bravoure et le courage de l'aile combattante de la zone Sud du MFDC, mais aussi la volonté manifeste de l'État du Sénégal à aller vers la paix en Casamance. Pour lui, les accords de Guinée-Bissau vont être d'un grand atout dans la recherche définitive de la paix dans la zone Sud.





"Tous ont été à la hauteur"





L'Imam a d'abord rendu grâce à Dieu qui leur a accordé ce vœux qu'ils avait émis, eux les Imams qui ont prié durant tout le processus électoral pour des élections apaisées et sans violence. En cela il se réjouit avec ses confrères pour la tenue de ces élections législatives " sans mort et dans la paix". Imam Alioune Sow salue, par ailleurs, le niveau élevé de la démocratie sénégalaise, la maturité du peuple et la posture du Chef de l'État, le Président Macky Sall pour le bon déroulement des élections et dans la paix et la transparence. " Tous ont été à la hauteur, les forces de l'ordre (police, comme gendarmerie), les populations (militants et sympathisants des deux camps), les leaders politiques de l'opposition comme du pouvoir" dit-il.