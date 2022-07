[Vidéo] Élections législatives : Bby déterminée à reprendre le pouvoir à Yoff

Abdoulaye Diouf Sarr et Alioune Ndoye à Yoff

La défaite d’Abdoulaye Diouf Sarr dans la commune de Yoff, lors des élections locales de janvier dernier, a été l’une des grandes dégringolades de Bby à Dakar. Un revers que la coalition de la mouvance présidentielle veut rectifier aux prochaines Législatives. C’est la raison pour laquelle la tête de liste départementale de Dakar, Alioune Ndoye, a effectué, hier, dès son deuxième jour de campagne, une visite de proximité à Yoff.





En compagnie d’Abdoulaye Diouf Sarr, Bamba Fall, Moustapha Tall et d’autres responsables de Bby de la commune de Dakar, Alioune Ndoye a rencontré les imams, les dignitaires lébous et le porte-parole du khalife des layènes. Mais le ministre de la Pêche et l’ex-maire de Yoff comptent sur les associations des femmes de Calebasse, Avec et des "Badienou Gokh" présentes à la rencontre pour battre leurs adversaires.





‘’Les associations de femmes qui sont engagées à mes côtés comptent 5 500 membres. Donc, c’est vous qui pouvez faire la différence le jour de l’élection. Les jeunes sont conscients de cette élection, mais les femmes constituent notre matelas de sécurité à Yoff’’, a fait savoir Abdoulaye Diouf Sarr.