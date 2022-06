Élections Législatives : Benno lance la recconquête de Dakar et compte faire face à Yewwi

Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) du département de Dakar peaufinent leur stratégie en perspective des élections législatives.



D’après L'AS qui vend la mèche, ces pontes de la mouvance présidentielle, qui ont rappelé les nombreuses réalisations de Macky Sall à Dakar, pensent qu’elles doivent être des thèmes de campagne.



Aussi, appellent-ils les militants et sympathisants du département de Dakar à la mobilisation générale pour faire face à «l'initiative pernicieuse de l’opposition d’organiser un grand rassemblement le mercredi 7 juin, qui n’est rien d'autre qu'une excuse fallacieuse pour la destruction de biens publics et privés dans le département de Dakar, après les investissements massifs de l'État pour moderniser notre capitale».



Dans le même sillage, ces responsables de Benno Bokk Yakaar appellent les Dakarois à "sanctionner dans les urnes les appels incessants à la violence portés par la coalition Yewwi Askan Wi (YAW).



À noter que la tête de liste nationale de Benno, Mme Aminata Touré, et le ministre Mor Ngom, coordonnateur du Secrétariat Exécutif Permanent de la coalition présidentielle, ont pris part à la réunion.