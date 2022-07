Élections législatives : Interdiction de circuler de région à région

Il est interdit, temporairement, de circuler de région à région, à compter de ce samedi 30 juillet à minuit.

En effet, pour des raisons de sécurité, est interdite la circulation des véhicules de région à région, du samedi 30 juillet 2022 à minuit au dimanche 31 juillet 2022 à minuit. Ne sont pas concernés par cette interdiction les présidents d'institution de la République, les ministres et secrétaires d'État, les députés, les ambassadeurs, les magistrats et greffiers, les personnels des forces de défense et de sécurité et les personnels de santé.