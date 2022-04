Elections Législatives : Le mouvement « Nioro si kanam » réaffirme son soutien à Macky Sall

Nioro sa kanam apporte son soutien à Macky Sall

A quelques trois mois des élections législatives, les acteurs politiques jaugent leur taux de popularité au niveau de leur base. Si certains mouvements politiques partent en solo à la conquête des suffrages des électeurs, d’autres s’appuient sur les coalitions pour sortir de l’ombre. Le mouvement politique « Nioro si kanam » du responsable politique de Nioro, Serigne Modou Gningue, n’attend que l’aval de Macky Sall pour concrétiser le souhait des jeunes et femmes de Nioro à les représenter au niveau de l’hémicycle. Membre de la coalition Benno Bokk Yakaar,le mouvement « Nioro Si Kanam » a battu campagne et gagné les locales avec Djim Momar Ba comme tête de liste désignée et maire élu de la coalition.





Entrepreneur, Opérateur économique, Serigne Modou Gningue ambitionne de se retrouver à l’Assemblée Nationale pour représenter dignement son terroir. « J’ai des ambitions pour ma ville, ma commune Nioro. Je compte participer à l’émergence et au développement de cette commune. C’est d’ailleurs ce qui m’a poussé à faire de la politique. Je suis responsable et je soutiens le président de la République. Je travaille dans le cadre de Benno Bokk Yakaar pour que la coalition puisse gagner largement lors des élections législatives comme on l’a fait lors des élections locales. J’ai soutenu le candidat de BBY qui a été désigné par le président de la république et on a gagné très largement dans la commune de Nioro », fait savoir le responsable politique de Nioro.





L’homme qui a toujours fait du social compte améliorer la vie des Niorois dans tous les secteurs d’activités. « Nous travaillons avec les femmes de Nioro pour leur autonomisation. Nous les encadrons, les formons, et nous cherchons des financements pour leur permettre d’être autonomes. Nous accompagnons également les jeunes à la recherche de l’emploi et là où nous nous trouvons, dans nos entreprises respectives, nous essayons chaque fois de trouver des emplois pour les jeunes de Nioro et nous les amenons à Dakar afin de leur offrir un emploi… ».