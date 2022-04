Élections législatives : Le PDS se braque et appelle à une grande manifestation de l’opposition

Les retrouvailles libérales, ce n’est pas encore pour maintenant. Le Parti Démocratique Sénégalais a vertement critiqué, dans un communiqué, le parti au pouvoir après la récente réduction du nombre de députés : “Le Président Macky Sall et son camp ont encore utilisé leur majorité mécanique pour poser à l’Assemblée nationale un acte purement politicien en direction des élections législatives.