Elections législatives : Les mesures de la CENA pour un bon déroulement du scrutin

La Cena pour un bon déroulement du Scrutin

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), chargée du contrôle et de la supervision du processus électoral se dit prête pour mener à bien le bon déroulement des élections législatives prévues le dimanche 31 juillet prochain.





Dans un communiqué, la CENA informe que la mise en place d’un important dispositif de superviseurs et de contrôleurs qui seront effectivement présents dans les 15 196 bureaux de vote à l’intérieur du pays et les 758 de l’étranger. Ce personnel, indique-t-elle, participera au « convoyage des procès verbaux et au comptage des voix au sein des commissions départementales et de la commission nationale de recensement des votes ». Comme à l'accoutumée, « la CENA se fera un point d’honneur, encore une fois, d’exécuter toutes ses missions avec rigueur et vigilance afin de contribuer à la tenue d’un scrutin sincère et transparent », lit-on dans le document.





Par ailleurs, la CENA dénonce « les actes de violences physiques entre adversaires politiques entraînant parfois des blessés et des dégâts matériels » ainsi que « la violence verbale, avec son lot de propos susceptibles de susciter des rancœurs ». A ce sujet, elle rappelle aux candidats, responsables que de « tels actes et paroles semblent avoir perdu de vue le fait que la démocratie est avant tout une confrontation d’idées et de programmes qui doit être sous-tendue par la force de l’argument plutôt que par l’argument de la force ».