[Photos] Élections législatives : Macky Sall mise sur Ismaila Madior Fall pour diriger le pôle parrainages à Rufisque

Élections législatives : Macky Sall mise sur Ismaila Madior Fall pour diriger le pôle parrainages à Rufisque

Le Président Macky Sall a désigné le Ministre d'Etat coordonnateur du Pôle Parrainages du département de Rufisque. Ismaila Madior Fall est, déjà, à pied d'œuvre puisqu’il a présidé, ce samedi à Rufisque, une cérémonie de lancement du parrainage dans le département en perspective des législatives. La rencontre a enregistré la participation des responsables de BBY (députés, maires, membres du CESE et du HCCT et autres) et des militants.